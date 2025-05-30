Це місто є останнім рубежем української оборони перед Костянтинівкою.

Росія намагається за всяку ціну взяти руїни міста Часів Яр. Ці руїни не мають ані політичного, ані стратегічного значення, а є лише важливим вузлом української оборони перед Костянтинівкою. Готовність росіян втрачати ресурси в боях за цей проміжний пункт означає, що вони не планують припиняти війну у найближчий час і намагатимуться просуватися далі у наступні місяці, пише Forbes.

Видання зазначає, що протягом останніх тижнів росіяни посилили свої наступи на Часів Яр. Тут навіть з’явилися солдати з Президентського полку ФСБ – підрозділу, розміром приблизно з мотострілецьку бригаду, який зазвичай виконує церемоніальні обов'язки навколо Кремля.

"Хоча його не вважають елітним, його присутність свідчить про те, що Росія намагається заповнити прогалини та вирішити проблему нестачі людських ресурсів, перепрофілюючи навіть церемоніальний підрозділ для підтримки імпульсу у захопленні міста", – йдеться у публікації.

Відео дня

Росіяни також кинули на захоплення руїн міста додаткову кількість бронетехніки, що є особливо помітним на тлі зростаючого дефіцит бронетехніки в армії Росії. Як зазначає Forbes, нюанс полягає в тому, що використання важкої техніки в міських умовах є не оптимальним, оскільки на вузьких вулицях бронемашини стають вразливим до засідок та атак зверху.

Крім того, українські джерела публікують відео, на яких зафіксовано знищення російських наземних дронів у місті. Росіяни використовують їх переважно для забезпечення своїх бійців, які ведуть тут бої в умовах неможливої логістики.

"Захоплення Часового Яру (…) не має великої довгострокової стратегічної цінності. Це місто не є символічним чи економічно важливим. Часів Яр — це радше укріплена позиція, яка блокує просування російських військ углиб Донецької області у напрямку Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська. Жертви особового складу, обладнання та передових технологій для захоплення Часового Яру свідчать про те, що російські військові не очікують швидкого настання миру. (...) Швидше за все, російські військові очікують продовження боїв щонайменше протягом літа", – пише Forbes.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за оцінками багатьох оглядачів, Росія розпочала свій літній наступ, в межах якого спробує захопити якомога більше територій України.

При цьому Росія копіює досвід Сил оборони України. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог активно масштабує свої безпілотні підрозділи за українським зразком.

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