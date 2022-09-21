Україна працює над тим, щоб відкрити для вітчизняних виробників ринки Латинської Америки та в інших важливих частинах світу.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна повинна зберегти глобальну роль у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Глава держави розповів про свою участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки, яке відбулося на полях Генеральної асамблеї ООН.

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"Тематика продовольчої безпеки для нашої держави стратегічно важлива. Це те, що ми маємо і маємо зберегти глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу і посилює наше моральне лідерство, лідерство народу, який допомагає іншим навіть тоді, коли сам знаходиться у надважких обставинах", - наголосив Зеленський.

"Ми беремо участь в реалізації Продовольчої програми ООН і допомагаємо країнам Африки. Ми відновили наш морський аграрний експорт. І це дозволяє нам експортувати нашу аграрну продукцію країнам вже на трьох континентах. Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки і інших важливих частин світу", - сказав президент.

Нагадаємо, також Зеленський розповів, чи можна захистити Харків від ракет окупантів. Президент запевнив, що міжнародні партнери хочуть нам допомогти у вирішенні цього питання.

Також глава держави запевнив, що Україна може знайти гроші задля того, щоб зробити безпечнішим небо над Харковом.

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