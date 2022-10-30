Президент зазначив, що з березня з російського полону звільнено вже 1 тисячу 31 людину.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна пам'ятає про всіх, хто утримується в полоні російських окупантів, і зробить усе, щоб повернути кожного.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні нам вдалося повернути з російського полону ще 52 людини: 50 наших оборонців, двох цивільних. Серед них - бійці Нацгвардії, Військово-морських сил, прикордонники, тероборонівці", - зазначив глава держави.

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Він розповів, що начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя Андрій Альбов був евакуйований з "Азовсталі". Також ідеться, зокрема, про добровольця, тероборонівця, командира відділення розвідувального взводу Василя Чаленка.

"Є серед цих 52 і моряк зі Зміїного, а також нацгвардієць, який був захоплений в полон при захисті Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер Служби безпеки, якого окупанти забрали в полон у Бучі", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив: "Ми пам'ятаємо про всіх, хто утримується в полоні Росії і на окупованій території, і зробимо все, щоб повернути кожного і кожну".

Зеленський додав, що команда, яка займається обмінами, працює постійно.

"Це Буданов, це Єрмак, Усов, Лубінець та інші, хто допомагає. Загалом за час від березня вже звільнено з російського полону 1 тисячу 31 людину. Дякую всій команді за цей результат", - сказав глава держави.

Обмін полоненими: звільнення українців

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, у результаті чергового обміну полоненими додому повернулися 52 українці, у тому числі двоє "азовців" та моряк з острова Зміїний. З полону вдалося повернути 12 бійців Національної гвардії України, 18 з Військово-морських сил, вісім з Державної прикордонної служби України, дев'ять із Територіальної оборони, трьох воїнів Збройних сил України та двох цивільних.

Член Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зауважив, що з початку російського вторгнення відбулося вже майже 30 обмінів полоненими, і вже понад тисячу українців повернули з російського полону.

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