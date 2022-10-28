Президент України Володимир Зеленський коротким відео вирішив підтримати українців, які переживають численні наслідки атак ворога.
Це відео він оприлюднив ввечері у своєму Telegram-каналі.
Президент зазначив, що традиційне звернення щодо ситуації з російським вторгненням буде трішки пізніше, бо робочий день ще не закінчився.
"Просто хотів на кілька секунд підтримати вас у непростий день", - зазначив Зеленський.
"Б’ють варвари по нашій енергетиці. Але я впевнений, ми пройдемо цю темряву мужньо і гідно. Головне - зберегти світло у своєму серці. І в кожного, і в кожної воно своє. Для когось це - батько на фронті, для когось це – товариш, побратим в пам’яті залишився назавжди, для когось це - люба, любий поруч, для когось – перше побачення. Можливо, така, як у мене (показав фото своєї родини на робочому столі), але своя, фотографія головна. Але я впевнений, що для нас усіх Україна – це головне світло. Заради неї – переможемо. Впевнений! Слава Україні!", - зазначив президент.
Удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури: наслідки для опалювального сезону
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