Коротким відео президент підтримав українців, які переживають численні наслідки атак ворога.

Президент України Володимир Зеленський коротким відео вирішив підтримати українців, які переживають численні наслідки атак ворога.

Це відео він оприлюднив ввечері у своєму Telegram-каналі.

Президент зазначив, що традиційне звернення щодо ситуації з російським вторгненням буде трішки пізніше, бо робочий день ще не закінчився.

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"Просто хотів на кілька секунд підтримати вас у непростий день", - зазначив Зеленський.

"Б’ють варвари по нашій енергетиці. Але я впевнений, ми пройдемо цю темряву мужньо і гідно. Головне - зберегти світло у своєму серці. І в кожного, і в кожної воно своє. Для когось це - батько на фронті, для когось це – товариш, побратим в пам’яті залишився назавжди, для когось це - люба, любий поруч, для когось – перше побачення. Можливо, така, як у мене (показав фото своєї родини на робочому столі), але своя, фотографія головна. Але я впевнений, що для нас усіх Україна – це головне світло. Заради неї – переможемо. Впевнений! Слава Україні!", - зазначив президент.

Удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури: наслідки для опалювального сезону

Україна у межах підготовки до зими накопичила вугілля і газ для опалення. Крім того, підготовлені й альтернативні види опалення, такі як деревина. Для захисту електростанцій місцева влада закуповує додаткові генератори.

7 жовтня стало відомо, що Кабмін зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами. В Україні запровадять режим економії опалення як у Європі, щоб пережити цю складну зиму.

21 жовтня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що переважна більшість областей буде вмикати опалення не раніше листопада.

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