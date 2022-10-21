Міністр закликав громадян заощаджувати енергоресурси, щоб допомагати тримати баланс в енергосистемі.

Переважна більшість областей буде вмикати опалення у житловому фонді не раніше листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За словами, міністра, це стосується житлового фонду, в той час, коли більшість соціальних об’єктів, зокрема, лікарень вже з теплом.

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Він зазначив, що рішення про початок опалювального сезону приймає місцева влада на основі температурних показників. Коли середня температура вісім або менше градусів, чиновники зобов’язані пускати теплопостачання в оселі громадян.

"Наступний тиждень знов буде теплим, особливо на півдні та на заході – там до 18 градусів тепла. Тому переважна більшість міст буде вмикати централізоване теплопостачання на початку листопада. Скоріше за все цього не буде в жовтні", - сказав він.

Він підкреслив, що це стосується переважної більшості регіонів. Проте, є більш холодні міста, які поступово вмикають опалення. Як, наприклад, Київ, де з 20 жовтня поступово підключається до тепла.

"Це буде відбуватися поступово - мінімум протягом одного тижня", - сказав Чернишов.

Він також повідомив, що наразі в країні 99,1% котелень готові до опалювального періоду. При цьому 18 областей мають 100-відсоткову підготовку.

Міністр закликав громадян заощаджувати енергоресурси, щоб допомагати тримати баланс в енергосистемі.

Критична ситуація в енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

Через збільшення споживання у центральному регіоні диспетчерський центр "Укренерго" 20 жовтня вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що ситуація у вітчизняній енергетиці, яка потерпає від ударів російських окупантів, залишається важкою, але контрольованою.

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