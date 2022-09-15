За словами експерта, головна проблема цієї зими - можливі атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

З точки зору наявності вугілля та газу, цей опалювальний сезон в Україні пройде спокійно.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Фактично у нас вже достатньо для проходження опалювального сезону вугілля, маємо хороший запас. І нормальна, контрольована ситуація з газом. Я думаю, що саме в цій частині у нас загрози мінімальні, і з точки зору наявності газу і вугілля - ми сезон будемо проходити досить спокійно", - сказав він.

Відео дня

Експерт зазначив, що основна проблема під час проходження цього опалювального сезону в Україні – це війна і можливі несподівані атаки на об'єкти критичної інфраструктури, подібні до тих, що відбулися 11 вересня.

Опалювальний сезон під час війни:

Міністерство енергетики України створило оперативний штаб щодо забезпечення моніторингу проходження енергетичними підприємствами осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Наприкінці серпня уряд направив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матрезервів для сталого проходження зими. Йдеться про обладнання з простим і швидким розгортанням і обслуговуванням.

14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна готується до надскладного опалювального сезону, накопичує газ, вугілля і деревину і закуповує електрогенератори.

15 вересня 2022 року в Міненергетики заявили про те, що Україна буде розраховувати виключно на власний видобуток вугілля.

Вас також можуть зацікавити новини: