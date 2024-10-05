Невадалий візит Зеленського до США був частиною цього розвороту, пише газета.

Західні партнери почали новий етап тиску на Київ, аби той став зговірливішим щодо умов припинення війни. Про це пише іспанська газета El Pais.

Видання зазначає, що багато оглядачів назвали провальними і навіть катастрофічними результати поїздки президента Володимира Зеленського до США наприкінці вересня. Так, республіканці прямо дали зрозуміти, що першочерговим завданням Києва є піти на поступки Росії задля припинення війни. А президент Джо Байден, хоч і оголосив про новий пакет військової допомоги, але відмоввився скасувати обмеження на використання ракет проти Росії.

Кандидат в президенти Дональд Трамп відверто принижував Зеленського на своїх передвиборчих мітингах увесь час, доки український лідер перебував у США, пише газета. А виступ Зеленського в ООН не знайшов очікуваного відгуку у решти світу.

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Зазначається, що Зеленський намагався представити партнерам "План перемоги", який дозволив би вийти на переговори з РФ з позиції сили. Натомість партнери України просто хочуть, аби ці переговори відбулися якомога швидше, пише El Pais.

Український політолог, засновник Національної платформи сталого розвитку та згуртованості Олег Саакян 30 вересня на конференції в Києві підсумував три фактори, які зіпсували поїздку Зеленського до США: виборча кампанія; війна між Ізраїлем, Хамасом і Хезболлою, яка привернула увагу ООН; руйнівна фігура Трампа.

Саакян стверджував, що "план перемоги", який Зеленський представив у Вашингтоні і про який відомо небагато деталей, є перш за все політичною стратегією, державним переворотом. Члени адміністрації Байдена пояснили The Wall Street Journal і Financial Times, що документ залишив їх "байдужими".

"Нам потрібен кінець цієї війні", — ультимативну заявила в ООН очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. За її словами, мир потрібен, щоб Росія не знищила всю Україну.

"План перемоги" Зеленського передбачає вимогу вступу України до НАТО протягом кількох місяців. Президент Фінляндії Александер Стубб 27 вересня на Гельсінському безпековому форумі заявив про неможливість вступу України в Атлантичний альянс у такий короткий термін.

За останні тижні українському МЗС довелося кілька разів виступати з гнівною відповіддю на різноманітні "мирні пропозиції". Зокрема українські дипломати змушені були реагувати на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо перетворення Криму на протекторат ООН, на думку президента Чехії Петра Павела щодо втрати Україною територій у "реалістичному" сценарії закінчення війни і на заяву речника МЗС Швейцарії Ніколя Бідо щодо підтримки мирної пропозиції Китаю та Бразилії.

Міхайло Самусь, директор українського аналітичного центру "Нова геополітика", каже, що він відчув зміни в союзниках України, які більше говорять про "прагматичне вирішення війни".

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, на фронті Україна перейшла до стратегії повільного відступу. Фінал війни визначиться не тим, хто контролює руїни міст, а здатністю продовжувати боротьбу, кажуть експерти.

Також ми розповідали, що українські і західні чиновники усе активніше говорять про "західнонімецьку" модель миру в Україні: тимчасова відмова від окупованих територій в обмін на вступ в НАТО.

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