Президент повідомив, що провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача для швидкого вирішення питань, повʼязаних з просуванням ЗСУ.

Наразі жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він подякував бійцям, які особливо відзначились у протистоянні російській агресії.

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"Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити пʼять з шести російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії – і це порятунок багатьох українських життів. Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь". Молодці, хлопці! Також особливо дякуємо сьогодні воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на донецькому напрямку героїчно стримує ворога", - зазначив глава держави.

Він закликав усіх людей, які створюють інформаційну картину, звертати свою увагу і увагу суспільства на те, що "жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту".

"Це тисяча триста кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші – ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках – абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і у прикордонних районах півночі та сходу країни. Захист всієї держави потребує однаково щирої та серйозної уваги", - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Максимально швидко і точно вирішуємо усі питання, повʼязані з просуванням наших Збройних Сил, знищенням окупантів", - уточнив він.

Він нагадав, що вже 50 тисяч російських життів пішло на цю абсолютно безглузду для Росії війну, і окупантів не хвилює навіть такий рівень втрат.

"А нас хвилює кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. І я вдячний партнерам, які допомагають нам із цим", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського радять росіянам розпочати масштабний організований відступ.

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