Як наголосив радник керівника ОП, це єдина добра стратегія для російських військ зараз.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк рекомендує російським окупантам розпочати масштабний організований відступ з українських територій на усіх напрямках.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Єдина добра стратегія для російських військ зараз – масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую", - заявив Подоляк. Відео дня

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська не полишають намірів захопити Донбас. Українські захисники успішно відбили атаки ворога у районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з РФ.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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