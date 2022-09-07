Україна розпочала у Нью-Йорку глобальну кампанію промоції свого економічного потенціалу, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості економічних зусиль у протистоянні російському терору.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, поширеному у Telegram.

"Протистояння російському терору і захист нашої держави відбуваються на різних рівнях. Оборона йде поряд з дипломатичними зусиллями, інформаційною роботою і обовʼязково – економікою. Збереження і створення нових робочих місць в Україні, залучення інвестицій і бізнес-проектів, розширення логістичних можливостей, захист наших потреб у фінансовій допомозі – все це абсолютно необхідно. І необхідно зараз – коли війна ще триває", - заявив він.

Відео дня

Зеленський зазначив, що взяв сьогодні участь у низці важливих економічних заходів в Нью-Йорку – там перебуває наша урядова делегація на чолі з першим віце-премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

"Одна з найвідоміших бірж світу, Нью-Йоркська фондова біржа, це одне з найкращих місць для привернення економічної уваги світу до України. І сьогодні на біржі був український день. І цей український день розпочав глобальну кампанію промоції нашого економічного потенціалу. Ми зробимо все, щоб провідні світові бізнеси працювали з Україною і в Україні", - сказав президент.

За його словами, ключовий виклик при цьому – безпековий, але Україна постійно вдосконалює можливості реагувати на нього.

Нагадаємо, у Зеленського радять росіянам розпочати масштабний організований відступ.

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