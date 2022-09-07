У світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор, заявив президент.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Міжнародне агентство з атомної енергії повинно змусити Росію до демілітаризації території Запорізької АЕС та повернення її під контроль України.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, коментуючи оприлюднений звіт МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

"Місія, яка побувала на Запорізькій атомній станції, представила документальний підсумок своєї роботи. У звіті відзначається присутність російської військової техніки на території АЕС, акцентований тиск на наших атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію. Це добре", - зазначив він.

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Водночас президент акцентував на пропозиції генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі створити зону захисту на станції.

"Треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, – то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту…. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії.

"Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор", - наголосив президент України.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі змоделювали новий прогноз переміщення радіації в разі аварії на ЗАЕС.

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