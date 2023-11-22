В Офісі президента відмовилися коментувати це рішення.

Президент Володимир Зеленський підписав Наказ про призов резервістів в особливий період лише 22 лютого 2022 року. Його дія розпочалась з 00:00 годин 23 лютого - за півтори години до початку російського вторгнення.

Як йдеться у статті NV, дехто з призваних резервістів навіть не встигли дістатися до військкоматів.

"Зараз, коли я пишу це відео, за київським часом 22 година. Як і обіцяв, відкрито розповідаю про всі наші дії, аби ви точно розуміли, що відбувається в Україні та за її межами… На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України видано Наказ про призов резервістів в особливий період", - заявив Зеленський 22 лютого 2022 року, оголошуючи про призов резервістів.

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров відмовився у запиті про коментар Зеленського, чому рішення про призов резервістів він ухвалив лише за півтори доби до вторгнення.

Мобілізація в Україні - останні новини

У Верховній Раді України пропонують мобілізувати на війну службовців правоохоронних органів з досвідом носіння вогнепальної зброї. Про це йдеться у проекті закону №10209, зареєстрованому 3 листопада 2023 року на сайті парламенту.

Ініціатором законопроекту виступив член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Цим проектом закону пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів щодо "мудрої" мобілізації та забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів під час воєнного стану.

Раніше УНІАН повідомляв, що 9 листопада президент України Володимир Зеленський підписав нові закони, які продовжують дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Терміни продовжуються на три місяці - до 14 лютого 2024 року.

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