Закони напередодні ухвалив парламент.

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які продовжують дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

Терміни продовжуються на три місяці - до 14 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що закони напередодні у середу, 8 листопада, ухвалив парламент.

Відео дня

Нагадаємо, відповідні законопроекти ("Про затвердження Указу президента України" про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 10211) та "Про затвердження Указу Президента України" про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 10212) до Верховної Ради України вніс Зеленський.

За них 8 листопада проголосувало відповідно 329 і 322 народних депутатів. Після підписання президентом України закони набувають чинності з дня опублікування.

Це вже дев'яте голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізації з початку війни.

Вас також можуть зацікавити новини: