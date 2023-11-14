Ці зміни до законодавства дозволять мобілізувати більше громадян, які мають досвід роботи на посадах, які передбачали дозвіл на носіння (використання) вогнепальної зброї.

У Верховній Раді України пропонують мобілізувати на війну службовців правоохоронних органів з досвідом носіння вогнепальної зброї. Про це йдеться у проекті закону №10209, зареєстрованому 3 листопада 2023 року на сайті парламенту.

Ініціатором законопроекту виступив член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Цим проектом закону пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів щодо "мудрої" мобілізації та забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів під час воєнного стану.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, головною метою є внесення до законодавства змін, які дозволять мобілізувати більше громадян, які мають досвід роботи на посадах, які передбачали дозвіл на носіння (використання) вогнепальної зброї.

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Також мета проекту закону - залучити до ЗСУ на тимчасовій основі правоохоронців (у т.ч. для забезпечення ротації для мобілізованих, які служать без ротації тривалий час).

Законопроектом пропонується внести такі зміни:

громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу, можуть бути залучені в особливий період до робіт, які спрямовані на відновлення постраждалої внаслідок воєнних дій інфраструктури, забезпечують роботу інших секторів економіки тощо (це у тому разі, якщо вони не працюють (не менш як на 0,75 ставки) або не займаються офіційно підприємницькою діяльністю). Також має бути письмове підтвердження готовності захищати Вітчизну зі зброєю в руках;

мобілізувати можуть тих, хто має право на відстрочку або є заброньованими органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування у тому випадку, якщо ці громадяни мають досвід роботи протягом двох і більше років у державних структурах на посадах, які передбачали використання вогнепальної зброї;

громадянам дозволять змінювати місце проживання, але вони будуть зобов’язані протягом трьох робочих днів інформувати про це посадову особу;

також можуть скасувати обмеження граничного віку для перебування на військовій службі в умовах воєнного стану, в стані війни (за власним бажанням військовослужбовця);

передбачається можливість направлення у розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України (у тому числі для забезпечення ротації для призваних на військову службу під час мобілізації військовослужбовців, які служать без ротації понад 6 місяців) до 30% особового структур правоохоронних органів, в яких є посади, що передбачають дозвіл на носіння (використання) вогнепальної зброї.

Наразі цей законопроект направлений на розгляд комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які продовжують дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні. Терміни продовжуються на три місяці - до 14 лютого 2024 року.

Ці закони напередодні у середу, 8 листопада, ухвалив парламент. За них 8 листопада проголосувало відповідно 329 і 322 народних депутатів. Після підписання президентом України закони набувають чинності з дня опублікування.

Це вже дев'яте голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізації з початку війни.

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