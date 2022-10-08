Йдеться про єдність, демократію, незалежність, зброю та невідворотність покарання.

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять методів захисту від Росії та її агресії.

Про це він заявив під час виступу на Чорногорському безпековому форумі.

"Аналізуючи елементи російської війни проти нашої держави й конкретні кроки агресора, можна дійти висновку про те, яких форм і методів захисту ми потребуємо заради безпеки", - зазначив президент.

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Зокрема, першою формою такого захисту він вважає єдність, а другою - демократію.

"Росія боїться нашої єдності. Тому робить дуже багато, щоб її зламати. Але ми нашу єдність лише посилюємо... Нинішні керівники Росії не визнають результатів виборів і народних рухів тоді, коли через них втрачають вплив. І намагаються влаштувати перевороти чи корумпувати політичний процес тоді, коли обирають для себе якусь маріонетку, яка представлятиме їхні інтереси. Маємо жорстко цьому протидіяти", - наголосив Зеленський.

За його словами, усі держави Європи мають демонтувати будь-які російські мережі впливу, щоб не було поширення дезінформації, корупції та злочинної політики.

"Третє – це незалежність. Маємо визнати на всіх рівнях у Європі та світі очевидне: Росія загрожує не комусь одному, а всім. Тому всі мають досягти повної незалежності від Росії, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани: економічні залежності, енергетичні, політичні – будь-які", - сказав глава держави.

Четвертим методом він назвав зброю, наголосивши, що після завершення цієї війни необхідно забезпечити і для України, і для Європи такий обсяг зброї, щоб у Росії ніколи не могли виникнути бажання зруйнувати мир.

"І пʼятий пункт – це відповідальність. Довгі роки керівник Росії та його оточення відчували повну безкарність... Вони здійснили повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, бо не вірять, що світ зможе притягнути їх до відповідальності не лише за злочин агресії проти суверенної держави, але й за будь-який злочин, який тільки можна уявити", - додав президент.

На його думку, притягнути президента Росії та його оточення до відповідальності означає гарантію довгостроковості миру після цієї війни.

"Невідворотність покарання – один із ключових принципів кримінального судочинства. І маємо застосувати цей принцип до російського керівництва так, як воно того заслуговує", - уточнив Зеленський.

Війна в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль робить абсолютно все для завершення війни тільки на полі бою, а не за столом переговорів. Президент наголосив, що на пропозиції зупинити агресію та звільнити українську територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом.

Нагадаємо, армія України дає гідну російським окупантам - наприкінці серпня наші Збройні сили пішли в контрнаступ. На Харківщині було звільнено багато населених пунктів, противники тікали й кинули сотні одиниць військової техніки.

14 вересня начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонщину.

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