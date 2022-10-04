Йдеться про звільнені території на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія здійснює на півдні України доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції - за тиждень звільнено десятки населених пунктів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні маємо хороші новини з передової", - зазначив він.

Відео дня

Президент наголосив, що українська армія здійснює на півдні України доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

За його словами, від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень.

"Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що на Херсонщині звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід.

"І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - підкреслив він.

Спроба анексії українських територій Росією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

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