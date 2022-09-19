Це обговорюється серед ворожого особового складу.

На території Харківської області російські окупанти залишили понад 200 одиниць військової техніки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Інформація про втрати Збройних сил Російської Федерації, які вони понесли під час своєї втечі від української армії, обговорюється серед особового складу окупантів.

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"Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілі", - відзначають у розвідці.

За їх даними, найбільшу кількість техніки окупанти залишили на території ремонтної бази в районі Балаклії.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже деокупована. Російські загарбники перебували там п'ять місяців.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень. А поблизу міста Ізюм знайшли близько 445 поховань.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у масовому похованні знайшли тіла українських військових зі зв'язаними руками.

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