Президент впевнений, що Україна й надалі буде здобувати нові результати на передовій і отримувати додаткові елементи допомоги від міжнародних партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не можна казати, скільки треба часу для перемоги у війні, але жоден російський злочин не зіштовхне з цього шляху.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні до українців.

"Сьогодні російська армія нанесла чергові підлі удари по мирним людям у Миколаєві. Снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі і є поранені. Знову обстріли Харкова, Сумщини. Жорстокий вогонь на Донбасі. На півдні України. Усе це можна зупинити тільки одним шляхом - визволити, і поки Росія не прийшла, всюди на українській землі було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витіснимо - нормальне життя повернеться. І це єдиний шлях - це шлях до нашої перемоги", - наголосив президент.

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"Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом. Але знаємо, що жодна російська маніпуляція й жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху", - заявив Зеленський.

Також він нагадав, що сьогодні вдалося забезпечити звільнення іще шістьох українських громадян із російського полону. "Я дякую всім, хто забезпечує цю роботу!", - сказав глава держави.

"Сьогодні маємо нові результати на передовій. Сьогодні отримали додаткові елементи допомоги від партнерів. Так буде й надалі", - відзначив Зеленський.

"Завтра – іще один день нашої боротьби, іще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливим для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки й миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський заявляє, що війна президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України закінчитися великою ганьбою для Росії. Президент України закликає чеченців, інгушів, осетинів, черкесів і всіх інших корінних народів в РФ не їхати на війну в Україну, щоб не стати "вантажем 200".

Мобілізація в Росії: деталі

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.

Разом з тим видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, новоприбулих по мобілізації росіян військове командування без підготовки направляє в підрозділи на лінії зіткнення.

27 вересня в ГУР МОУ повідомили, що в Росії посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.

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