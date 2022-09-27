На дорогах в окремих регіонах виставлені поліцейські блокпости, йдуть обшуки у будинках місцевих жителів, також проводяться пошуки людей, які спілкуються з українцями.

В Росії посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема, як зазначається, у Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти).

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"Представники військових комісаріатів проводять "роз’яснювальну кампанію" серед чоловіків щодо кадрової військової служби в ЗС РФ. Одразу після оголошення мобілізації в Станиці Тамань Краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призивного віку. Мобілізовані прибувають до Темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. При прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку. Відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться", - мовиться у повідомленні.

За даними розвідки, щоб запобігти "безконтрольному" переміщенню чоловіків та максимально охопити населення хвилею мобілізації, на автошляху А289 поблизу районного центру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.

"Загалом мобілізація в Краснодарському краї носить масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних – це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченні військових кафедр у вищих навчальних закладах. У селищі Тьоткіно Курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити один на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України. У результаті, місцеві уникають будь-яких розмов як з пересічними, так і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено. У Чуваській республіці 23 вересня призупинено набір мобілізованих. Керівництво республіки доповідає, що повністю виконало план призову та чекає наступних наказів", - зазначили в ГУР.

Мобілізація у Росії - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Експерти відзначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Президент України Зеленський підкреслив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це і удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

Громадянам РФ масово відмовляли у в'їзді на грузинську територію.

25 вересня відразу в декількох регіонах Росії почалися масові протести проти мобілізації зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії і Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників складали жінки-матері і дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

За даними розвідки Британії, Росія може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

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