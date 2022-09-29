Президент України закликає чеченців, інгушів, осетинів, черкесів і всіх інших корінних народів в РФ не їхати на війну в Україну, щоб не стати "вантажем 200".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України закінчитися великою ганьбою для Росії.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії.

"За перший тиждень злочинної мобілізації з Росії втекло вже більше чоловіків, ніж російська влада офіційно збиралася відправити на війну. І як же на це реагує Кремль? Відправляє військових на кордон Росії проти самих же громадян Росії. Це ганьба і брехня, з якимись там псевдореферендумами, з якимись там зізнаннями і анексіями закінчитися для Росії ще більшою ганьбою", - підкреслив Зеленський.

Відео дня

"Ніхто не повинен брати участь у ганебній війні. Дагестанці не повинні гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси і будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Всього майже 200 різних народів. Ви знаєте, хто відправляє їх в Україну. Той, хто відправляє, він і хоче їх зробити "вантажем 200". І ви цього хочете? Ні, я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте, що боротися потрібно зараз. Щоб громадяни Росії йшли на війну, їх штучно заганяють в бідність, в кредити, людей лякають репресіями, труять пропагандою. Ви можете це змінити. Потрібно тільки зрозуміти, хто дійсно для вас символ, хто для вас герой, хто гордість вашої історії, а хто просто хоче вами скористатися. Боріться - поборете", - підсумував Зеленський.

Мобілізація у Росії для війни проти України

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.

Разом з тим видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, новоприбулих по мобілізації росіян військове командування без підготовки направляє в підрозділи на лінії зіткнення.

27 вересня в ГУР МОУ повідомили, що в Росії посилюються поліцейські заходи, спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: