Президент нагадав, що 6 квітня західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібен справді "болісний" пакет санкцій проти РФ для запобігання нові кривавій хвилі на Донбасі.

Про це він сказав у відеозверненні.

Президент нагадав, що 6 квітня західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Зокрема, блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження.

На його думку, цей пакет має ефектний вигляд, але цього замало.

"Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним із тим злом, яке світ побачив у Бучі. Із тим злом, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова, у намаганні Росії розпочати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі...", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжить наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів, на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти.

"Саме нафтовий експорт – це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території", - вважає глава держави.

Зеленський додав, що деякі політики зараз все ще не можуть визначитися: як же обмежити потік "нафтодоларів" і "нафтоєвро" в Росію, щоб не поставити під удар власні економіки.

"Але для того люди і йдуть у політику, щоб вирішувати такі завдання, складні завдання. Вирішувати їх швидко та принципово. Якщо ж не здатні, то не варто було й починати займатися політичною діяльністю", - сказав він.

Президент вважає, що ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване, а відповідний формат буде знайдений.

За його словами, питання полягає лише в тому, скільки ще українців та українок російські військові встигнуть убити, щоб деякі політики десь позичили собі трохи рішучості.

"Добре, що Казначейство США призупинило можливість Росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу. Це відчутно. І я вдячний за це. Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше", - додав Зеленський.

Він наголосив, що якщо не буде справді "болісного пакету санкцій" проти Росії та реально необхідного Україні постачання зброї, щодо якої вона зверталася багато разів, то це буде розглядатися Росією як дозвіл наступати та розпочати нову криваву хвилю на Донбасі.

"Ще можна цього не допустити. Ще можна запровадити такі санкції, на яких наполягає Україна. Наполягає наш народ. Ще можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію. Захід може це зробити. Так само, як міг застосувати превентивні санкції ще минулого року, щоб не почалося це вторгнення", - зазначив президент.

Він підкреслив, що якщо ця помилка буде зроблена знову, якщо превентивних дій не буде вдруге, то це стане історичною помилкою для всього західного світу.

Як повідомляв УНІАН, американські санкції, які впроваджує адміністрація США проти Росії через воєнну агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву обирати між дефолтом та виснаженням її доларових резервів.