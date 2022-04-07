Президент підкреслив, що вбиті українці та українки у Бучі, Ірпені та інших містах України - це останній аргумент для кожного росіянина, щоб нарешті визначитися: за війну вони чи за мир.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян РФ вимагати припинення війни. У нацизму та масових вбивств немає майбутнього, заявив він.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Схоже у світі нарешті всерйоз змінюється ставлення до сучасної російської держави. Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли. Тепер ставлення до усіх в Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства", - зазначив президент.

Зеленський продовжив російською, зазначивши, що вбиті українці та українки у Бучі, Ірпені та інших містах України - це останній аргумент для кожного росіянина, щоб нарешті визначитися: за війну вони чи за мир.

"Якщо за війну, то ви назавжди, до кінця життя будете вигнанцями й зрештою втратите все. А якщо за мир, якщо у вас є хоч трохи сорому за те, що роблять російські війська в Україні, то для таких громадян РФ зараз ключовий момент. Потрібно вимагати, саме вимагати припинення війни. Краще зараз, вимагаючи миру, щось втратити, зіштовхнутися з російською репресивною машиною, ніж якщо вас до кінця життя прирівнюватимуть до нацистів", - наголосив він.

Глава держави підкреслив, що це стосується не лише публічних персон чи бізнесменів в РФ, але й звичайних громадян.

"У нацизму немає майбутнього, у масових вбивств немає майбутнього, у всіх в Росії, хто зараз не буде вимагати припинення цієї війни та виведення російських військ з України, немає майбутнього", - зауважив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович жорстко пройшовся по проросійському прем'єру Угорщини.

Вас також можуть зацікавити новини: