Мета адміністрації США полягає в тому, щоб "вичерпати ресурси, які є у Росії, щоб продовжувати війну проти України".

Американські санкції, які впроваджує адміністрація США проти Росії через воєнну агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву обирати між дефолтом та виснаженням її доларових резервів.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мета - змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми впроваджуємо. Вони будуть змушені обирати між спустошенням цінних доларових резервів, що залишилися, використанням нової виручки і дефолтом", - сказала вона.

Псакі додала, що мета адміністрації США полягає в тому, щоб "вичерпати ресурси, які є у Росії, щоб продовжувати війну проти України", а також у тому, щоб "створити проблеми для російської фінансової системи".

Як відомо, США ввели нові санкції, які передбачають "заборону на нові інвестиції в Росії, нові заходи проти фінансових інститутів, держкомпаній, держчиновників та членів їхніх сімей".

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