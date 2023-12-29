Йдеться про одноразову грошову допомогу.

Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги".

Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України. Законом встановлюється право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги наступним категоріям громадян:

Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам (призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);

працівникам об’єктів критичної інфраструктури;

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

поліцейським.

"Вищевказані категорії громадян зможуть визначати, кому та в яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у випадку їх смерті або загибелі. Водночас, незалежно від змісту особистого розпорядження право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи", - йдеться у повідомленні.

У разі відсутності особистого розпорядження на відповідну частку одноразової грошової допомоги мають право:

діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті; діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав; Один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу; батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті); внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли); жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили); утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Уряд має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до Закону, з тим, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження.

Військова винагорода для ЗСУ - останні правки Міноборони

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам, повідомили у відомстві.

Там зазначили, що найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців. Зокрема, 100 000 гривень отримають військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Таку ж суму отримають військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).

Крім того, 50 000 гривень отримають військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000).

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