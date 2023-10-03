Додаткову винагороду військовослужбовці отримають вже найближчим часом.

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам, повідомили у відомстві.

Зазначається, що найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців. Зокрема, 100 000 гривень отримають військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Таку ж суму отримають військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).

Крім того, 50 000 гривень отримають військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000).

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Доплати у 30 000 гривень будуть нараховані військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Вищезгадані виплати нараховуються з 29 вересня.

Водночас, поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. А інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень, строковики - 6 000 гривень, курсанти - 2 350 гривень. Ці виплати нараховуються з 1 червня.

Також у Міноборони зазначили, що виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні - 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

В Кабміні запропонувати встановити надбавки соцпрацівникам

Раніше у Мінсоцполітики запропонували на період дії воєнного стану встановити надбавки у 50 та 100% до окладу для 41 653 працівників установ системи соціального захисту населення. Йдеться про доплати фахівцям із соціальної роботи, соціальним працівникам, соціальним робітникам, молодшому медичному персоналу, методистам, психологам, соціальним менеджерам, а також фахівцям з соціальної роботи та практичним психологам Київського обласного центру соціальних служб.

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