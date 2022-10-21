Глава держави зазначив, що візит глави ЄБРР є важливим сигналом підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо і повідомив про необхідність термінового залучення фінансових ресурсів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави зазначив, що візит глави ЄБРР є важливим сигналом підтримки України.

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"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань внаслідок ракетних ударів і атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", –сказав він.

Президент України також подякував за рішення ЄБРР припинити співпрацю з Російською Федерацією і Білоруссю.

Зеленський наголосив на важливості проведення великої кількості конференцій та зустрічей, присвячених питанням відновлення нашої країни, зокрема Міжнародній експертній конференції з питань відновлення України 25 жовтня в Берліні.

У той же час він звернув увагу на те, що паралельно з обговоренням післявоєнного відновлення нашої країни важливо вже сьогодні працювати над швидким відновленням (Fast Recovery Plan), що також вимагає термінового залучення фінансових ресурсів. Насамперед це стосується енергетичної, інфраструктурної, освітньої сфери, а також відновлення житла українців.

Глава держави подякував за рішення ЄБРР щодо фінансової підтримки НЕК "Укренерго".

Також Зеленський поінформував Оділь Рено-Бассо про ризики для України в енергетичній сфері через терористичні обстріли з боку РФ. Обговорювалися можливості додаткового кредитування для потреб цієї галузі.

Зі свого боку президент ЄБРР висловила солідарність з Україною і зазначила, що наша держава демонструє надзвичайну стійкість. Оділь Рено-Бассо підкреслила, що фінансова інституція, яку вона очолює, робитиме все можливе для підтримки України.

Війна в Україні:

10 травня 2022 року ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2022 році.

8 липня 2022 року президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила про те, що ЄБРР планує до кінця року інвестувати в Україну не менше мільярда євро.

28 вересня ЄБРР погіршив прогноз щодо України.

20 жовтня 2022 року Зеленський заявив, що на реалізацію Fast Recovery Plan Україні потрібно 3,5 млрд євро в цьому році та близько 14 млрд євро в наступному році.

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