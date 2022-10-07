Законопроект підтримали 297 депутатів.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (№6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

За це рішення проголосували 297 народних депутатів.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних.

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Раніше у відповідному положенні вказувалося, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Встановлюється, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому МОУ, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених вище, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Військовий облік жінок в Україні

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що військовий облік для жінок відтерміновано ще на один рік - до 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони схвалило наказ №313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших. Наказ поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

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