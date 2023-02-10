Він зауважив, що історичні результати для України завжди ближче, ніж може здаватися.

Президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним силам Збройних сил України і запевнив, що буде зроблено все, щоб у них були "сучасні та ефективні крила".

Говорячи про українських льотчиків, бійців Повітряних сил, які захищають українське небо, у своєму відеозверненні глава держави наголосив: "Поки що, на жаль, ми не можемо збивати всі російські ракети. Але всі ті десятки ракет, які збиваємо щоразу під час масованих нальотів, - це щоразу сотні врятованих життів і це врятована інфраструктура. Те, що дає життя народу".

Він подякував Повітряним силам.

Відео дня

"І ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила! Історичні результати для України завжди ближче, ніж може здаватися", - сказав Зеленський.

Ракетна атака РФ 10 лютого

Як писав УНІАН, 10 лютого Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворогом було здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Залужний додав, що удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмака.

Крім цього, ворог застосував 7 ударних безпілотників типу "Shahed".

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що з повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі - крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та інших складових Сил оборони України було знищено 61 крилату ракету ворога та п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Вас також можуть зацікавити новини: