Про пуски ракет пише й голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У п'ятницю вранці, 10 лютого, після 8:20 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через високу ймовірність російських ракетних ударів. Так, почервоніли всі області нашої країни.

Оновлено 11:08. За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі, поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються, заявив голова Харківської ОВА Синєгубов.

Оновлено 10:56. У Вінниці спрацювала ППО, заявив міський голова Сергій Моргунов.

Відео дня

Оновлено 10:54. Роботу ППО на Івано-Франківщині підтвердила голова ОДА Світлана Онищук.

Оновлено 10:52. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомляє, що у місті зафіксували два "прильоти".

Оновлено 10:51. На Львівщині працює ППО. Цю ж інформацію підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

Оновлено 10:42. Повідомляється, що у Хмельницькому та Вінниці лунають вибухи. Вибух у Хмельницькому, підтверджує мер міста Олександр Симчишин. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.

Оновлено 10:38. Уламки однієї з ракет пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі столиці, повідомив мер Києва Кличко.

Оновлено 10:22. Одна ракета в повітряному просторі Молдови (транзитом поки що), повідомив голова Миколаївської ОДА Кім.

Оновлено 10:20. Аеродром "Мачулищі" у Білорусі. Посадка ДРЛО А-50У ВКС РФ. Також пішов на посадку МіГ-31К.

Оновлено 10:17. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова. За його словами, 10 лютого можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Оновлено 10:15. Депутат від "Слуги народу" Марія Мезенцева пише про прильоти по Києву.

Оновлено 10:06. На Київщині працює ППО. У Києві також чули звуки вибухів.

Оновлено 09:52. Повідомляється про роботу ППО у Полтавській області. Також пишуть про вибухи у Кременчуці. Голова Полтавської ОВА Лунін підтверджує роботу ППО в області.

Оновлено 09:42. Повідомляється про роботу ППО у Миколаївській та Одеській областях. Чекаємо на подробиці.

Оновлено 09:37. Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє про пуск другої хвилі ракет.

Оновлено 09:36. Повідомляється про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. Ще 7 ракет на підльоті до Кривого Рогу, повідомляє голова РВА Вілкул.

Оновлено 09:22. П'ять бомбардувальників стратегічної авіації ворога випустили ракети, ще п'ятеро готуються до запусків, пише воєнкор Андрій Цаплієнко.

Оновлено 09:13. Близько 8:30 російські військові здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено 09:07. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що поки що ракет у повітряному просторі України немає.

"Орієнтовний час їхнього підльоту до Дніпропетровщини – 9:30 ранку. Він може змінюватись, так само, як і напрямок руху ракет. Куди летять – невідомо, тому будьте обачні й бережіть себе", - повідомив він.

Оновлено 08:55. Росіяни запускають "Калібри" з морських носіїв, повідомив голова Одеської РДА Юрій Крук.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі написав, що очікується до 20 ракет.

Пуски ракет підтверджує і голова Одеської ОВА Максим Марченко. "В повітрі перебуває ворожа авіація, в морі кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО!" – йдеться у його повідомленні.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", у Білорусі в повітря підняли винищувач МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Також на цьому ж аеродромі "Мачулищі" зафіксовано зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ.

Перед цим у КМВА повідомляли, що росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети.

Карта повітряних тривог станом на 8:40 10.02.2023

Росія атакувала Україну в ніч із 9 на 10 лютого

Спершу вночі російські окупанти намагалися атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Зафіксовано приліт у Хмельницькій області.

Близько 4 ранку 10 лютого Росія спробувала завдати ударів по низці міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Вас також можуть зацікавити новини: