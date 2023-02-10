Зазначається, що ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Вже приблизно о 10:33 вони перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram. Після цього, ракети знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

За словами Залужного, ці "Калібри" були запущені з акваторії Чорного моря.

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Пізніше інформацію підтвердили й у Міноборони Молдови. У відомстві засудили дії Російської Федерації. МЗС Молдови викликало посла РФ у зв'язку з порушенням повітряного простору країни російською ракетою

"Відповідальні структури установи о 10:18 виявили ракету, яка перетнула повітряний простір Республіки Молдова над містом Мокра Придністровського регіону, а згодом над містом Косауці Сорокського району, прямуючи в бік України", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 12:20. Міноборони Румунії поки не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над їхньою територією країни, пише Europei Liberă.

"Інформація про російську ракету, яка мала пролетіти над повітряним простором Румунії, не підтверджується", - стверджують в оборонному відомстві країни НАТО. Більш детальну інформацію обіцяють надати пізніше.

Ракетна атака по Україні

Вранці 10 лютого в Україні знову оголошено повітряну тривогу через вже 14 масовану ракетну атаку Російської Федерації. РФ підняла в повітря авіацію, а в море вийшли російські кораблі – носії ракет "Калібр".

Відомо, що російські загарбники завдали удару по критичній інфраструктурі в Харкові. За попередньою інформацією, поранення отримали 7 людей, з яких двоє - у тяжкому стані.

Крім того, вибухи прозвучали на Запоріжжі, Одещині, Івано-Франківщині, Львівщині, а також у Вінниці, Хмельницькому, Кривому Розі, Києві та області.

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