Він зауважив, що це одна з найскладніших ділянок фронту.

Президент Володимир Зеленський поїхав у Авдіївку. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі глави держави, де також опубліковано відповідне відеозвернення Зеленського.

"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Одна з найскладніших ділянок фронту", - йдеться у дописі.

Президент подякував воїнам особисто. Вони з командиром обговорили оборонну ситуацію та основні потреби. Крім того, Зеленський відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

Глава держави подякував усім, хто на передовій, за службу та за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам.

Ситуація в районі Авдіївки

На початку жовтня російські окупанти почали активно намагатися захопити Авдіївку, вони здійснили багато штурмів та зазнали колосальних втрат.

На початку грудня ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман поділився, що на Авдіївському напрямку супротивники зазнали на 25% більших втрат, аніж під час штурму Бахмуту.

Пізніше колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що українським військам доведеться відійти від Авдіївки.

Днями військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що в нинішній ситуації не став би говорити про "здачу" міста Авдіївка Донецької області.

На його думку, може йтися, якщо не про утримання (мабуть, мається на увазі утримання всього міста, - Ред.), то "збереження певних позицій".

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