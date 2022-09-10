За словами президента, Україна завжди повертається і наразі ми це добре демонструємо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди повертається на окуповані ворогом землі і наразі ми це добре демонструємо.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення наприкінці 199-го дня війни, вітаючи Лиман і Дніпро з днем цих міст.

За словами глави держави, повернення українського прапора у місто Лиман неминуче.

Відео дня

"Лиман Донецької області ще чекає на наш прапор, і це неминуче – Україна завжди повертається. Ми це добре демонструємо. Вся Донеччина буде вільною, буде знову в безпеці й щасливою, як це й має бути в Україні, має бути всюди на нашій землі. Збройні сили України та всі, хто захищає нашу державу, Сили спеціальних операцій, наша розвідка, спецслужби, Нацгвардія, поліція повернуть мир кожному куточку нашої держави, куди Росія принесла тільки горе й страждання. Мир буде, мир іде разом з українським прапором, разом із нашими оборонцями", - зазначив Зеленський.

Звертаючись до дніпрян він підкреслив, що їхнє місто і з 2014 року, і з 24 лютого зробило для української оборони стільки, що історія нашої перемоги – це водночас і історія Дніпра.

"Це абсолютно заслужено. Здоров’я й життя тисяч українських воїнів врятовано в Дніпрі. Сотні тисяч українців отримали прихисток і допомогу в Дніпрі за роки війни. Фронт завжди відчував і відчуває підтримку дніпрян. Я дякую вам всім за це! І бажаю вам усім, як і всім українцям, одного – якнайшвидшої перемоги", - сказав президент.

Як писав УНІАН, 10 вересня мер Лиману розповів про бої за контроль над містом.

Російські війська захопили Лиман у травні 2022 року, до цього ворог кілька місяців поливав щільним вогнем цивільну інфраструктуру. На момент окупації місто був вщент зруйнованим.

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