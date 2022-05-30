Супротивник також перегруповує війська для подальшого наступу на Слов’янськ.

Запекла битва за Донбас триває. Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька та закріплюються у Лимані.

Про це Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 30 травня.

"На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території Російської Федерації до визначених районів боєприпаси та техніку", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Telegram також повідомив про ситуацію у Сєвєродонецьку:

"Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено. Це стосується північно-східних та південно-східних околиць міста. Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини".

Гайдай також розповів, що у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – 3, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по 2. Він наголосив, що російські військові перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що за минулу добу українські воїни відбили 14 атак на Донбасі.

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