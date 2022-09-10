Російські військові ще упираються.

На околицях Лимана, що в Краматорському районі Донеччини, тривають бойові дії.

Про це "Суспільному" повідомив міський голова Лимана Олександр Журавльов.

"Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трохи почекати", — зазначив він.

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Раніше сьогодні російські військові кореспонденти в соцмережах повідомляли, зл нібито російські військові здали Лиман на Донецькому напрямку. Також повідомляли, що ЗСУ розпочали штурм позицій на околиці Лимана Донецької області.

Офіційних підтверджень цього від Генштабу поки не було, а словами Журавльова підтверджують ці повідомленні частково.

Як писав УНІАН, це місто у Краматорському районі Донецької області України з 3 квітня 2022 року перебувало під обстрілами російських загарбників і зазнало значних руйнувань.

30 травня в Офісі президента України повідомили про втрату контролю над Лиманом. З того часу місто перебувало під контролем російських загарбників. Вже незабаром в місті внаслідок успішної атаки української артилерії ліквідували когось з верхівки РФ.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ на Харківщині від російських окупантів. Вже сьогодні звільнення міста було підтверджено. Також ЗСУ вже підняли український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія Харківської області.

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