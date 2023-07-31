Глава держави наголосив, що Україні для захисту нормального життя громадян потрібно достатньо далекобійної зброї і достатньо засобів ураження російських терористів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, звідки російські загарбники завдали ракетних кривавих ударів по Кривому Рогу, внаслідок чого 6 людей загинуло та 69 зазнали поранень.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

"Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети "Іскандер". Балістичні ракети проти житлового будинку – в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий, – просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше", - сказав Зеленський.

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"За попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму - з району міста Джанкой. Це знову і знову доводить, що для безпеки наших міст, для захисту нормального життя українців і українок, наших дітей, потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї, достатньо засобів ураження терористів", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що санкційний тиск світу проти Росії заслуговує на суттєве збільшення.

Також глава держави звернув увагу, що дедалі більше й більше з'являється відкритої інформації про те, як держава-терорист обходить глобальні санкції та отримує критичні компоненти для виробництва зброї.

Президент нагадав, що Україна неодноразово надавала таку інформацію міжнародним партнерам у закритому режимі.

"Треба діяти усім разом. Суттєво посилювати санкції за терор. Суттєво обмежувати канали доставки в Росію критичних компонентів для виробництва ракет. Та відповідати рішучістю – саме рішучістю в постачанні Україні необхідної сучасної зброї, зокрема далекобійних ракет, щоб ми могли зняти цю терористичну загрозу, яку Росія створює проти наших людей, проти наших дітей", - наголосив Зеленський.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 липня, російські загарбники поцілили по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Інша ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

Усього внаслідок російського обстрілу постраждало 75 людей: 6 загинуло та 69 поранено.

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