Він вважає, що для президента Росії закінчення війни – "єдиний шанс вийти з цієї ситуації".

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи може закінчитися війна, доки президент Росії Володимир Путін при владі.

Про це він сказав у інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN.

Відповідаючи на запитання, чи може війна в Україні закінчитися, доки Путін при владі, Зеленський сказав: "Напевно, це залежить тільки від нього… Воно так може бути: він ще буде керувати, а війна закінчиться... В принципі, я вважаю, для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації".

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Водночас, як вважає президент, може скластися і так, що "все закінчиться вже після нього (Путіна – УНІАН)".

"І питання тоді буде до всього світу: коли наступить "після нього", - зазначив глава держави.

Війна в Україні: прогноз

Раніше колишній командувач військами США в Європі, ветеран воєн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловив упевненість, що ЗСУ зможуть до кінця 2022 року відкинути росіян за лінію розмежування, яка була до 23 лютого. А наступного року окупований Росією Крим повернеться під контроль України.

До цього раніше Ходжес заявляв, що армія РФ кілька тижнів тому досягла кульмінації у війні з Україною: логістика окупантів стає все більш ненадійною, солдати не особливо хочуть воювати.

За найбільш песимістичним сценарієм війна в Україні може закінчитися влітку наступного року. Однак варто розглядати і більш оптимістичні варіанти, зазначав військовий експерт Олег Жданов.

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