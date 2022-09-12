Зеленський розкритикував Трампа, який влітку цього року називав Путіна генієм і закликав Україну відмовитися від НАТО і Криму.

45-му президенту США Дональду Трампу варто було б поглянути на війну Росії проти України "без рожевих окулярів".

Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN.

"Я думаю, що в нього було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін. Мені здається, він займав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є, скажімо так, ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, ти маєш усі сили і дані розвідки, і психологічний портрет. Ти повинен розбиратися, хто такий президент Росії, чого він прагне і як він туди йде", – заявив президент України.

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Зеленський розкритикував Трампа, який влітку цього року називав Путіна генієм і закликав Україну відмовитися від НАТО і Криму.

"Мені здається, що він повинен на все це подивитись під кутом зору загрози не тільки України. Може, ми для нього достатньо далеко перебуваємо, але у війни немає ніякої відстані. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів. Я не знаю, може, йому це потрібно було для його внутрішньої політики, показати, що він готовий знайти порозуміння з президентом Росії", – додав Зеленський.

Раніше ФБР під час обшуку резиденції екс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго вилучили документ, який описує військову оборону іноземного уряду, у тому числі і ядерний потенціал.

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