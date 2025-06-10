Президент України Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото наслідків атаки росіян на Україну в ніч на 10 червня та закликав США і Європу до "жорсткого тиску" на країну-агресорку заради встановлення миру. Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.
"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню - масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що в ударі цієї ночі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – "шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 - це балістика північнокорейського виробництва. Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей, є загиблі.
"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - написав президент.
Посилення російських атак по Україні
Як повідомляв УНІАН, Росія посилила масовані атаки по території України. При цьому військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що останні масовані повітряні атаки Росії на Україну показали нову тактику ударів. Її суть у тому, щоб не розосереджувати ударний потенціал за різними напрямками і містами під час масованих ударів, а концентрувати його більшу частину на окремо взятих цілях.
Він нагадав, що масована ракетна атака в ніч на 6 червня була сконцентрована на Луцьку і Тернополі, дронова - на Харкові. У ніч на 9 червня під прицілом були Рівне і Дубно – по ним було завдано наймасованішого удару від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Ніч 10 червня також показала концентровані удари РФ по окремих містах України. За інформацією Повітряних сил, основним напрямком удару було місто Київ. Починаючи із 20-ї години 9 червня і протягом ночі 10 червня російська армія атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Станом на 9:00 протиповітряна оборона знешкодила 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені. Серед збитих цілей - 213 "шахедів", 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К".