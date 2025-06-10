Президент України наголосив, що відповіддю на цей та інші подібні російські атаки мають були конкретні дії, щоб примусити Росію до миру.

Президент України Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото наслідків атаки росіян на Україну в ніч на 10 червня та закликав США і Європу до "жорсткого тиску" на країну-агресорку заради встановлення миру. Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню - масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що в ударі цієї ночі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – "шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 - це балістика північнокорейського виробництва. Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей, є загиблі.

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"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - написав президент.

Посилення російських атак по Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія посилила масовані атаки по території України. При цьому військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що останні масовані повітряні атаки Росії на Україну показали нову тактику ударів. Її суть у тому, щоб не розосереджувати ударний потенціал за різними напрямками і містами під час масованих ударів, а концентрувати його більшу частину на окремо взятих цілях.

Він нагадав, що масована ракетна атака в ніч на 6 червня була сконцентрована на Луцьку і Тернополі, дронова - на Харкові. У ніч на 9 червня під прицілом були Рівне і Дубно – по ним було завдано наймасованішого удару від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Ніч 10 червня також показала концентровані удари РФ по окремих містах України. За інформацією Повітряних сил, основним напрямком удару було місто Київ. Починаючи із 20-ї години 9 червня і протягом ночі 10 червня російська армія атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Станом на 9:00 протиповітряна оборона знешкодила 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені. Серед збитих цілей - 213 "шахедів", 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

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