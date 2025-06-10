Оболонь була однією з головних мішеней росіян.

Цієї ночі росіяни масовано атакували Київ, є значні руйнування по всьому місту та постраждалі.

Як розповів начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, протягом ночі ворог безперестанку атакував Київ ударними дронами, цілячи по цивільній інфраструктурі.

"Пошкодження зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення", - зазначив він.

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Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей, всіх медики госпіталізували.

За його даними, у Шевченківському районі виникла пожежа в будівлі бізнес-центру, у Соломʼянському районі - пожежа в багатоповерховому будинку. Також у Подільському уламки БпЛА впали на двох локаціях.

Як розповів "Суспільному" голова Оболонської РДА Кирило Фесик, в Оболонському районі Києва у багатоповерхівці сталося загоряння на 1 і 2 поверхах. Ушкоджень зазнали 18 квартир.

"Оболонь була однією з головних мішеней. Велика кількість вибухів та велика кількість загорянь. Житловий сектор частково постраждав", — сказав Фесик.

Російські атаки

Нагадаємо, минулої ночі РФ запустила по Україні 500 ракет та БПЛА. Більшість БПЛА і ракет знешкоджено, але є влучання у 10 локаціях та падіння уламків у 17 локаціях.

Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога. Очільник Рівненської ОДА Коваль зазначив, що, за попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Він зазначив, що над областю сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей.

Місто Дубно прийняло на себе левову частку цього удару, бо саме там знаходиться військовий аеродром.

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