Основним напрямком удару росіян була столиця України.

Починаючи із 20-ї години 9 червня і протягом ночі 10 червня російська армія атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару було місто Київ, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема ворожі війська запустили по українських населених пунктах 315 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів з таких напрямків, як Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Також серед засобів повітряного нападу були також дві балістичні ракети KN-23, запущені з Воронезької області, та 5 крилатих ракет "Іскандер-К", які летіли з Курщини.

Як зазначили у Повітряних силах, напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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"За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені", - йдеться у повідомленні.

Серед збитих цілей - 213 "шахедів", 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання в 11 локаціях, а падіння уламків збитих цілей є у 16 локаціях.

Наслідки нічного удару РФ по Україні

Як писав раніше УНІАН, у Києві 10 червня є значні руйнування та постраждалі. За словами начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка, пошкодження зазнали 7 районів столиці, є займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Також палали автівки і складські приміщення. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у столиці внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей, всіх госпіталізували.

Також окупанти вдарили по Одесі. Там загинули двоє чоловіків, ще 9 людей постраждали. За попередніми даними, ворог застосував понад 10 БпЛА. Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

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