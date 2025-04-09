В МЗС Китаю нагадали про заклик "уникати зони збройних конфліктів" та участі у них.

У Китаї відреагували на повідомлення про те, що Україна взяла у полон на фронті громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

Як повідомляє Sky News, коротка реакція на заяву України з'явилася з Міністерства закодонних справ Китаю. Вчора український президент Володимир Зеленський вимагав реакції від КНР на цей інцидент.

МЗС Китаю заявило, що наразі "перевіряє ситуацію" з Україною і наголошує на закликах до своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і не брати участь у збройних конфліктах.

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"Китай не втручається в конфлікт в Україні", - заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, додавши, що жодного китайського солдата на українській землі не буде.

Громадяни Китаю потрапили у полон - що відомо

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, українські військові поповнили обмінний фонд, взвяши в полон в Донецькій області двох китайських солдатів, які воювали на боці окупантів. Він додав, що є документи, які доводять, що це громадяни Китаю.

Пізніше стало відомо, що операцію здійснили військовослужбовці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Військові зазначили, що китайці перебували на ворожому боці – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ.

Сполучені Штати Америки бачили повідомлення про захоплення в український полон двох громадян Китаю, які воювали проти України на боці Росії. У Білому домі назвали ці повідомлення "тривожними" та наголосили на великій ролі Китаю у війні РФ проти України.

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