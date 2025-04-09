Джерела УНІАН повідомили, що це чоловіки 1991 та 1998 року народження.

Україні відомі особисті дані про двох громадян Китаю, взятих у полон на лінії фронту у Донецькій області. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела з сектору безпеки і оборони.

Зокрема, на Донеччині українськими військовими було взято у полон двох громадян Китайської Народної Республіки.

Китайськими полоненими є:

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Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ім'я і прізвище китайською: 王广军), 1991 року народження.

Чанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波), 1998 року народження.

Китайські полонені в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня президент України Володимир Зеленський вперше публічно розповів, що українські військові взяли в полон китайських військових на території України. На Донеччині в районі населених пунктів Тарасівка, Білогорівка відбувся бій українських захисників і шістьох китайців, двох з яких взято у полон. Також є документи, паспорти і навіть кредитні картки цих громадян КНР.

За даними військовослужбовців 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, двох громадян КНР взято у полон на днях. Вони перебували на ворожому боці – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ. Зараз правоохоронці проводять всі необхідні процесуальні дії з полоненими.

Водночас, МЗС Китаю заявило, що наразі "перевіряє ситуацію" з Україною і наголошує на закликах до своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і не брати участь у збройних конфліктах.

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