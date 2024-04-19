Глава держави поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це глава держави повідомив у Telegram. За словами президента, він поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами.

"Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів. Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні!" - заявив Зеленський.

На Донеччині Зеленський також провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей.

Він поінформував, що заслухав докладні доповіді командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля, голови ОВА Вадима Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.

"Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей. Дякую кожному й кожній, хто щодня працює заради України", - додав глава держави.

Відрядження Зеленського на фронт

Як повідомляв УНІАН, у лютому Зеленський побував в розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади у районі села Роботине Запорізької області.

Він наголосив, що "всі адекватні люди у світі" розуміють, що в українських воїнів найскладніша робота, і всі українці ними пишаються.

Як повідомив Офіс президента, під час робочої поїздки до Запорізької області президент відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине.

Також Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка. Глава держави передав відзнаку президента "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському, а також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

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