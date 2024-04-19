Кремлівський блазень зробив "феноменальні" висновки на тлі новин про планування замаху на президента.

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично прокоментував інформацію про те, що у Польщі готували замах на президента України Володимира Зеленського.

Реакція Медведєва з'явилася у Telegram. Скандальний кремлівський блазень вирішив повторити безглуздий міф роспропаганди про нібито "наркозалежність" Зеленського.

"Замах на головного бандерівця у Польщі? А ось це вже справді серйозно. У наркотичного клоуна є підстави сполошитися не на жарт. Цілком імовірно, це може бути першим доказом того, що на Заході ухвалили рішення щодо його ліквідації. Бійся, паяче", - заявив Медведєв.

Замах на Зеленського у Польщі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України разом з Офісом генерального прокурора та польскими правоохоронцями викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що громадянин Польщі співпрацював з російським ГРУ. Він збирав дані про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка та передавав їх спецслужбам РФ.

Агента вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 §3 Кримінального кодексу Польщі. 18 квітня 2024 року Окружний суд Варшави застосував щодо затриманого запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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