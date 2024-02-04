Бійці цього не чекали.

Президент України Володимир Зеленський побував в розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади у районі села Роботине Запорізької області.

Про це він повідомив в Telegram. "Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному", - написав Зеленський.

Він наголосив, що "всі адекватні люди у світі" розуміють, що в українських воїнів найскладніша робота, і всі українці ними пишаються.

Як повідомив Офіс президента, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине.

Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

Лідер України передав відзнаку президента "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському, а також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

На відео видно, що один з бійців зняв зі своєї форми та подарував Зеленському шеврон 65-ї окремої механізованої бригади.

Молодий боєць сказав президенту України, що приємно вражений, що він відвідав бойові позиції. У відповідь Зеленський зазначив, що тут немає нічого особливого, бо це є нормально.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку Силами оборони протягом минулої доби відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Також за день на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, з них половина – на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

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