За його словами, було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що він зустрівся з Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським і між ними відбулася "важлива та серйозна розмова".

За його словами, було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

"У перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і змінюється щодня. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому всі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій. Здобути перемогу теж разом .Дякую всім, хто поруч.Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.Я пишаюся кожним і кожною у Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей.Всіми солдатами, сержантами та офіцерами.Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо та помстимось за всіх. Українці обов'язково здобудуть перемогу", - зазначив він.

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Президент України подякував головнокомандувачу за 2 роки захисту країни та заявив, що обговорив із Залужним, хто може перебувати в оновленому керівництві ЗСУ.

"Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може перебувати в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення - саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу і надалі бути в команді", - написав він.

Відставка Залужного - останні новини

Нещодавно низка ЗМІ повідомила, що президент Зеленський намагався усунути Залужного з посади, проте проти виступили Буданов і Сирський.

Згодом президент дав інтерв'ю італійському телеканалу, в якому вперше висловився про можливість звільнення Залужного з посади головнокомандувача української армії.

Зеленський вважає, що необхідно провести "перезавантаження" у керівництві країни. Водночас він зазначив, що розмірковує про заміну не однієї людини.

Повідомлялося, що Зеленський може замінити не лише головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, а й голову Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу.

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