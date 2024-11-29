Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України Михайла Драпатого.

Він повідомив у своєму Telegram-каналі, що відповідне рішення вони ухвалили під час засідання Ставки з Головкомом Олександром Сирським. Заступником Головнокомандувача ЗСУ призначили Олега Апостола:

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол - досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях".

За словами Зеленського, їхнім головним завданням є підвищення боєздатності армії, забезпечення якості підготовки військовослужбовців та впровадження інноваційних підходів до управління людьми.

Відео дня

Інформація оновлюється...

Вас також можуть зацікавити новини: