За словами нового головнокомандувача ЗСУ, всі вони є досвідченими офіцерами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав із призначенням нових заступників начальника Генерального штабу ЗСУ - бригадних генералів Володимира Горбатюка, Михайла Драпатого та Олексія Шевченка. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Також Сирський привітав своїх нових заступників - полковників Вадима Сухаревського та Андрія Лебеденка.

"Всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання та досвід, який неодмінно прискорить нашу перемогу", - запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський. Від початку бойових дій на Сході він був начальником штабу АТО. За бої на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

На початку повномасштабного вторгення Сирський командував обороною Києва. З літа 2022 року був одним із командувачів контрнаступом на Харківщині. У 2022-2023 рр. командувач ОСУВ "Хортиця", також керував обороною Соледару та Бахмута.

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