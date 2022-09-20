Лідери обговорили актуальні питання безпеки

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили актуальні питання безпеки", – написав він.

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Як пише турецьке агентство "Анадолу", в Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що телефонна розмова відбулася перед виступом глави турецької держави на 77-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Раніше сьогодні Ердоган заявив, що під час зустрічі в Узбекистані минулого тижня російський диктатор Володимир Путін запевнив його у своїй готовності завершити криваву війну проти України.

"І він насправді показує мені, що він готовий завершити це якомога швидше. Це було моє враження, оскільки так, як справи рухаються зараз, то це досить проблематично", – сказав Ердоган.

20 вересня Росія продемонструвала перехід до того, що аналітики назвали "небезпечним шляхом ескалації". У "ЛНР", "ДНР", а також Херсонській та Запорізькій областях ставленики Кремля заявили про намір провести референдуми про приєднання захоплених територій України до Росії вже наприкінці цього тижня – з 23 по 27 вересня.

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