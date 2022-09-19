За словами глави держави, завдяки СБУ зараз є впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що варіантів у російських військових в Україні тільки два.

Про це він сказав у своєму відеозверненні наприкінці 208-го дня війни.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки верховного головнокомандувача – збираємося щоразу, коли маємо суттєві новини з передової. Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон", - зазначив глава держави.

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У колаборантів, за його словами, варіанти схожі – або вони спробують утекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України.

Зеленський також подякував Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території.

"І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне окуповані російськими загарбниками міста, а чужі нам не потрібні.

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